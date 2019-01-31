2019-01-31T16:45:38+03:00
Общество

В минус 40 самолеты не летают: рейс из Якутска в Новосибирск задержали на двое суток

Пассажиры надеются прибыть в столицу Сибири сегодня вечером
Алена КУЛЕШОВА
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Во время крепких морозов видимость на взлетном поле нулевая. Фото: Саргыланы Сандар, yks.aero.Во время крепких морозов видимость на взлетном поле нулевая. Фото: Саргыланы Сандар, yks.aero.
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Рейс № 3244 должен был вылететь из Якутска в Новосибирск 30 января в 10.10 утра, однако пассажиры до сих пор находятся в аэропорту. Причина – плохие погодные условия, в Якутске сейчас холодно, температура опустилась до -40, также наблюдается сильная облачность.

По данным онлайн—табло аэропорта «Толмачево», самолет должен был прибыть в Новосибирск в 12:35 30 января. Сейчас расчетное время прибытия этого рейса перенесено на 22:50 сегодняшнего дня.

Кстати, в это время из Новосибирска не может улететь в Якутию аналогичный рейс. Самолет должен был вылететь еще в 2:55, но на данный момент время вылета перенесли на 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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