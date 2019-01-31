2019-01-31T15:11:15+03:00
Общество

Бывшие сослуживцы поддержали: Николай Мамулат стал новым бизнес-омбудсменом Новосибирской области

За кандидата проголосовали 63 депутата Заксобрания из 67-ми
Екатерина КОМЯКОВА
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Николай Мамулат встанет на защиту предпринимателей. Фото: zsnso.ruНиколай Мамулат встанет на защиту предпринимателей. Фото: zsnso.ru
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Для определения нового защитника прав и интересов предпринимателей депутатами Законодательного собрания Новосибирской области были предложены две кандидатуры. Валерий Ильенко предложил Николая Мамулата, Юрий Зозуля – Наталью Пенигину.

Перед голосованием были озвучены краткие биографии претендентов. Первый кандидат имеет два высших образования по специальностям «История» и «Психология», был депутатом Заксобрания на протяжении трех созывов, работал директором по экономике, второй кандидат также имеет два диплома по специальностям «Математика» и «Юриспруденция», работала инженером-программистом, юристконсультом, начальником юридического отдела и директором по правовым и имущественным вопросам.

На предварительных депутатских слушаниях была поддержана кандидатура Николая Егоровичи Мамулата. На сессии депутаты не стали менять своих решений и большинством проголосовали за ту же кандидатуру. В результате за Мамулата отдано 63 голоса, за Пенигину – 3 голоса, 1 депутат воздержался.

Юрий Зозуля перед голосованием отметил, что омбудсмену необходимо иметь юридическое образование. Спикер Заксобрания Андрей Шимкив после сессии ответил, что депутаты выбирали руководителя, а не юриста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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