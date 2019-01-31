2019-01-31T14:42:03+03:00
Общество

«Какая прекрасная овчарка»: чиновники мэрии устроили фотосессию с собакой кинологов во время лже-минирования

Несмотря на сообщение о бомбе, многие остались работать в своих кабинетах
Виктория МИНАЕВА
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Анна Терешкова выложила фото с собакой, которая проверяла мэрию на предмет взрывчатки.Анна Терешкова выложила фото с собакой, которая проверяла мэрию на предмет взрывчатки.Фото: СОЦСЕТИ
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Глава новосибирского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова выложила фото, как 31 января кабинеты мэрии обыскивают на предмет взрывчатки. Напомним, что сообщение о бомбе пришло в администрацию по электронной почте. Об этом журналистам на пресс-конференции сказал градоначальник Анатолий Локоть.

— 28 числа была первая волна информационной атаки, я называю это информационным терроризмом, это не звонки, а по электронной почте сигналы, что заминированы здания. Сегодня пошла вторая волна, мы получили сообщение, что заминировано здание мэрии Новосибирска. Вы находитесь в заминированном здании, я должен вас предупредить. Если кто-то считает из коллег, что ему безопасней выйти и покинуть здание, никаких обид здесь не будет. Но мы продолжаем работать.

Примеру мэра последовали многие сотрудники. Параллельно здание обыскивали кинологи с собаками.

— Сегодня нас тоже на взрывчатку проверяли! Какая прекрасная овчарка! — написала Анна Терешкова, выложив снимок, где она и ее сотрудники обнимают пса.

— Собака — огонь. Колбасу нашла, вздохнула, но есть не стала, — добавила детали еще одна чиновница. — Полиция — тоже молодцы. Вежливые, но непреклонные.

Кинологи проверили мэрию, взрывчатки не нашли. Фото: СОЦСЕТИ

Кинологи проверили мэрию, взрывчатки не нашли.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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