«Какая прекрасная овчарка»: чиновники мэрии устроили фотосессию с собакой кинологов во время лже-минирования
Глава новосибирского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова выложила фото, как 31 января кабинеты мэрии обыскивают на предмет взрывчатки. Напомним, что сообщение о бомбе пришло в администрацию по электронной почте. Об этом журналистам на пресс-конференции сказал градоначальник Анатолий Локоть.
— 28 числа была первая волна информационной атаки, я называю это информационным терроризмом, это не звонки, а по электронной почте сигналы, что заминированы здания. Сегодня пошла вторая волна, мы получили сообщение, что заминировано здание мэрии Новосибирска. Вы находитесь в заминированном здании, я должен вас предупредить. Если кто-то считает из коллег, что ему безопасней выйти и покинуть здание, никаких обид здесь не будет. Но мы продолжаем работать.
Примеру мэра последовали многие сотрудники. Параллельно здание обыскивали кинологи с собаками.
— Сегодня нас тоже на взрывчатку проверяли! Какая прекрасная овчарка! — написала Анна Терешкова, выложив снимок, где она и ее сотрудники обнимают пса.
— Собака — огонь. Колбасу нашла, вздохнула, но есть не стала, — добавила детали еще одна чиновница. — Полиция — тоже молодцы. Вежливые, но непреклонные.
Кинологи проверили мэрию, взрывчатки не нашли.Фото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU