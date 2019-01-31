2019-01-31T12:17:56+03:00
Происшествия

«Реанимации увозят людей, все в крови»: автобус, набитый пассажирами, протаранил бетонный мост

За медпомощью обратились 11 пассажиров автобуса, который въехал в путепровод на Бердском шоссе [фото]
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Автобус налетел на бетонную опору моста. Фото: Владислав Савченков.Автобус налетел на бетонную опору моста. Фото: Владислав Савченков.
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 31 января, на Бердском шоссе в Новосибирске пассажирский автобус въехал в бетонную опору моста.

— Авария случилась в 13 часов дня. Выезжая с улицы Лесосечной в сторону Бердского шоссе, автобус врезался в бетонную опору моста. За рулем автобуса был водитель 1973 года рождения, его опрашивают, — рассказал «КП» — Новосибирск» об аварии инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Он добавил, что сейчас на месте работают экипажи ГИБДД. Уточняются обстоятельства аварии и число пострадавших.

— На данный момент за медицинской помощью обратились 11 человек. Все в сознании, ходят, — добавил инспектор.

Подписчики Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 пишут, что на месте работают несколько реанимобилей.

- Реанимации одна за одной увозят людей. Все в крови, ужасно просто, - описывает очевидец происшествия Наталия Шунк. - Многих на носилках забирали.

На данный момент число пострадавших пассажиров - 11 человек. Фото: Владислав Савченков.

На данный момент число пострадавших пассажиров - 11 человек. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Забеременеть и не сесть в тюрьму: бизнес-леди, создавшая финансовую пирамиду, родила ребенка и избежала приговора
Пожар на парковке: молодой новосибирец отправится на 1,5 года в тюрьму за поджог двух иномарок
«Информационная атака»: сообщения о бомбах присылают из-за пределов России
Съемка над Центральным парком: новосибирца оштрафовали за 20-минутный полет дрона в праздник
«По громкой связи сообщили, что мы заминированы»: в мэрию Новосибирска пришло письмо о бомбе
План на десять лет вперед: в Новосибирске приступают к обновлению школ, больниц и строительству новых дорог
Волна минирований-2: детей массово эвакуируют из новосибирских школ
«Метался в панике по квартире»: мужчина не мог выбраться из своего жилища в горящем доме
Не поделили дорогу: на Красном проспекте иномарка устроила ДТП с пассажирским автобусом
«Машину уже начали разворовывать»: новосибирцы ищут хозяина брошенной на шоссе «Волги»
Идите как хотите: авиакомпания заплатит штраф за забывчивость о пассажире-инвалиде на борту
Погода на день в Новосибирске: 31 января ждем похолодание до минус 28 градусов
«Сейчас Черныш сладко спит»: новосибирские ветеринары прооперировали котенка с лапками как у кузнечика