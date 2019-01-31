«Реанимации увозят людей, все в крови»: автобус, набитый пассажирами, протаранил бетонный мост
Сегодня днем, 31 января, на Бердском шоссе в Новосибирске пассажирский автобус въехал в бетонную опору моста.
— Авария случилась в 13 часов дня. Выезжая с улицы Лесосечной в сторону Бердского шоссе, автобус врезался в бетонную опору моста. За рулем автобуса был водитель 1973 года рождения, его опрашивают, — рассказал «КП» — Новосибирск» об аварии инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Он добавил, что сейчас на месте работают экипажи ГИБДД. Уточняются обстоятельства аварии и число пострадавших.
— На данный момент за медицинской помощью обратились 11 человек. Все в сознании, ходят, — добавил инспектор.
Подписчики Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 пишут, что на месте работают несколько реанимобилей.
- Реанимации одна за одной увозят людей. Все в крови, ужасно просто, - описывает очевидец происшествия Наталия Шунк. - Многих на носилках забирали.
На данный момент число пострадавших пассажиров - 11 человек. Фото: Владислав Савченков.
ИСТОЧНИК KP.RU