«Реанимации увозят людей, все в крови»: автобус, набитый пассажирами, протаранил бетонный мост

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-31T12:17:56+03:00

За медпомощью обратились 11 пассажиров автобуса, который въехал в путепровод на Бердском шоссе [фото]

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Сегодня днем, 31 января, на Бердском шоссе в Новосибирске пассажирский автобус въехал в бетонную опору моста.

— Авария случилась в 13 часов дня. Выезжая с улицы Лесосечной в сторону Бердского шоссе, автобус врезался в бетонную опору моста. За рулем автобуса был водитель 1973 года рождения, его опрашивают, — рассказал «КП» — Новосибирск» об аварии инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Он добавил, что сейчас на месте работают экипажи ГИБДД. Уточняются обстоятельства аварии и число пострадавших.

— На данный момент за медицинской помощью обратились 11 человек. Все в сознании, ходят, — добавил инспектор.

Подписчики Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 пишут, что на месте работают несколько реанимобилей.

- Реанимации одна за одной увозят людей. Все в крови, ужасно просто, - описывает очевидец происшествия Наталия Шунк. - Многих на носилках забирали.

На данный момент число пострадавших пассажиров - 11 человек. Фото: Владислав Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU