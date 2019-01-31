Забеременеть и не сесть в тюрьму: бизнес-леди, создавшая финансовую пирамиду, родила ребенка и избежала приговора

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-31T12:18:35+03:00

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Создательница скандального кооператива «Сибирский капитал» не сядет в тюрьму. Дело Елены Пестриковой тянулось с 2009 года, но вынести ей приговор не успели – истек срок давности. Об этом «Комсомольской правде»-Новосибирск» сообщил государственный обвинитель Евгений Громов.

Пестрикова организовала кредитный кооператив. Она принимала вклады, обещая большие проценты. Но с выплатой оказались проблемы. Тогда против нее возбудили уголовное дело. Cледствие шло очень долго. Некоторые потерпевшие даже не дожили до того дня, когда материалы стали разбирать в суде.

- По данному делу было 173 потерпевших и ущерб - 20,5 миллионов рублей, - рассказал на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» помощник прокурора Центрального района Евгений Громов. – На суде старались, по возможности, ежедневно назначать заседания. За три месяца – порядка шестидесяти заседаний было.

И, все-таки, разобрать дело Пестриковой немного не успели – истек срок давности. Свою роль сыграло и то, что создательница кооператива получила «отсрочку». Она была в декрете, и в это время ее не судили. Примечательно, что у замужней женщины уже было три ребенка, а ее возраст – 43 года.

ИСТОЧНИК KP.RU