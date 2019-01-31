2019-01-31T10:58:00+03:00
Общество

Пожар на парковке: молодой новосибирец отправится на 1,5 года в тюрьму за поджог двух иномарок

Поджоги произошли в сентябре прошлого года, поджигателя поймали на месте преступления
Надежда ЯРКОВА
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Новосибрца поймали на месте поджога двух иномарок.Новосибрца поймали на месте поджога двух иномарок.Фото: "КП" Архив
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Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу о поджогах.

— Суд установил, что 27 сентября 2018 года ночью в Октябрьском районе 25-летний Евгений Рожков поджег имеющейся у него при себе зажигалкой и других подручных средств две иномарки — Nissan AD и минивэн Hyundai Grand Starex. Однако ему помешали довести до конца задуманное. Горящий «Ниссан АД» потушили проживающие рядом с парковкой свидетели, а поджог «Хендая» предотвратили проезжающие на служебном автомобиле полицейские, которые и задержали Рожкова на месте преступления, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Суд признал его виновным в совершении двух эпизодах по статье — покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога.

— В результате поджога владельцу «Ниссана» был причинен ущерб в 80 тысяч рублей. Исковые требования мужчины были удовлетворены. Вину в преступлении Рожков признал полностью, — добавили в ведомстве.

Новосибирца приговорили к 1,5 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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