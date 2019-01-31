«По громкой связи сообщили, что мы заминированы»: в мэрию Новосибирска пришло письмо о бомбе
По Новосибирску идет вторая волна минирований задний. Около 17 объектов (в основном школы) получили на электронную почту письма, что в зданиях бомба. В том числе такое письмо пришло в мэрию. Об этом на пресс-конференции журналистам заявил сам градоначальник Анатолий Локоть.
— В обед по громкой связи сообщили об информации о минировании и просили проверить кабинеты, а также покинуть помещение, — рассказал «КП» один из сотрудников мэрии.
Правда, сотрудники рассказывают, что как таковой эвакуации не было и многие остались на своих местах.
Напомним, что также эвакуация происходит в администрации города Оби и в одном торговом центре.
ИСТОЧНИК KP.RU