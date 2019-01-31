2019-01-31T09:14:52+03:00
Происшествия

«По громкой связи сообщили, что мы заминированы»: в мэрию Новосибирска пришло письмо о бомбе

Анатолий Локоть признался об этом на пресс-конференции, а сотрудники мэрии рассказали о громком оповещении
Виктория МИНАЕВА
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В мэрию Новосибирска также пришло письмо с информацией о бомбе.В мэрию Новосибирска также пришло письмо с информацией о бомбе.Фото: Влад КОМЯКОВ
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По Новосибирску идет вторая волна минирований задний. Около 17 объектов (в основном школы) получили на электронную почту письма, что в зданиях бомба. В том числе такое письмо пришло в мэрию. Об этом на пресс-конференции журналистам заявил сам градоначальник Анатолий Локоть.

— В обед по громкой связи сообщили об информации о минировании и просили проверить кабинеты, а также покинуть помещение, — рассказал «КП» один из сотрудников мэрии.

Правда, сотрудники рассказывают, что как таковой эвакуации не было и многие остались на своих местах.

Напомним, что также эвакуация происходит в администрации города Оби и в одном торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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