План на десять лет вперед: в Новосибирске приступают к обновлению школ, больниц и строительству новых дорог

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-31T09:04:57+03:00

Ремонт дорог, строительство жилья, обновление школ и больниц — эти и другие направления будут сделаны в рамках новых национальных проектов

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В 2019 году в Новосибирской области началась масштабная работа по исполнению национальных проектов. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время отчетного доклада в Заксобрании. Программа рассчитана до 2030 года.

— В прошлом году в регионе разработали масштабную Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года включительно. При этом до 2024 года планируют выполнить нацпроекты в рамках 204-го Указа Президента РФ. В этом году Новосибирская область планирует участвовать в реализации 53 из 67 федеральных проектов. По трем федеральным проектам «Наука» прямо сейчас идет подготовка к конкурсному отбору, который состоится в этом году, — рассказали в пресс-службе Правительства НСО. — В 2019 году деньги на них будут направлены в том числе из федерального бюджета.

Например, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области к 2024 году планируют отремонтировать почти 1,2 тысяч километров дорог.

— В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2024 году необходимо построить не менее 2 миллионов 619 тысяч метров жилья, улучшить жилищные условия 65 тысяч семей в 2024 году. Также в рамках этого нацпроекта необходимо расселить 115 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где проживает более 6 000 человек, — отметили в ведомстве.

Также через пять лет в регионе необходимо обновить материально-техническую базу 180 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создать условия обучения по программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей для 8500 тысяч детей. Помимо этого, планируется создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир».

— В сфере здравоохранения предстоит построить 187 фельдшерско-акушерских пунктов и восемь новых поликлиник в городе. К 2024 году также получить новое оборудование должны два Региональных сосудистых центра, 12 первичных сосудистых отделений, должна быть налажена работа регионального сосудистого центра на базе Центральной клинической больницы. В многопрофильных больницах и больших поликлиниках будут созданы 16 центров амбулаторной онкологической помощи, — уточнили в Правительстве, добавив, что новое медицинское оборудование получат Новосибирский областной клинический онкологический диспансер, Городская клиническая больница № 1 и Городская детская больница скорой помощи.

Отчет Губернатора на сессии Заксобрания был принят единогласно.

ИСТОЧНИК KP.RU