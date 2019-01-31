«Метался в панике по квартире»: мужчина не мог выбраться из своего жилища в горящем доме

СЕГОДНЯ 07:38 2019-01-31T07:38:24+03:00

Пожар в квартире случается уже не первый раз. Фото: МАСС.

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В среду, 30 января спасатели МАСС помогали пожарным во время тушения пожара в доме на улице Римского-Корсакова.

— Пожар случился около 15:40 в пятиэтажном доме по улице Римского-Корсакова 12, в квартире на втором этаже в районе 15:40. Прибывшие на место пожара пожарные запросили помощи у спасателей МАСС. Приехав на место пожара, спасатели вскрыли три квартиры рядом с квартирой, в которой случился пожар, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

В одной из квартир на третьем этаже, прямо над горевшей квартирой, был найден мужчина около 35 лет, который метался в панике по собственной задымленной квартире и не мог открыть дверь. Спасатели вывели испуганного мужчину на улицу. В соседних квартирах хозяев не оказалось.

— По словам жильцов дома, источником возгорания уже второй раз становится одна и та же, квартира, хозяин которой так же пострадал на пожаре и был передан бригаде скорой медицинской помощи, — добавили в ведомстве.

Из квартиры сверху спасатели вывели испуганного мужчину. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU