Не поделили дорогу: на Красном проспекте иномарка устроила ДТП с пассажирским автобусом
Авария случилась сегодня, 31 января около 10 утра прямо возле остановки пассажирского транспорта. Там столкнулись автобус и седан.
— Автобус, ехавший по маршруту №97 столкнулся с иномаркой. Последняя получила заметные повреждения, у нее разбит передний бампер и крыло, а также оказалась разбита фара, — рассказал очевидец ДТП.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», ДТП затруднило движение на данном участке. Скорость движения машин в месте аварии составляет 10-15 км/ч. В целом сегодня по городу пробок не наблюдается, ситуация на дорогах оценивается в 4 балла.
Сейчас на месте аварии работают аварийные комиссары. Подробности ДТП уточняются.
Аварию устроили иномарка и пассажирский автобус. Фото: Вадим Алексеев.
ИСТОЧНИК KP.RU