Не поделили дорогу: на Красном проспекте иномарка устроила ДТП с пассажирским автобусом

СЕГОДНЯ 06:57 2019-01-31T06:57:26+03:00

Сегодня утром на остановке «Метро Гагаринская» столкнулись иномарка и автобус маршрута №97

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Авария случилась сегодня, 31 января около 10 утра прямо возле остановки пассажирского транспорта. Там столкнулись автобус и седан.

— Автобус, ехавший по маршруту №97 столкнулся с иномаркой. Последняя получила заметные повреждения, у нее разбит передний бампер и крыло, а также оказалась разбита фара, — рассказал очевидец ДТП.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», ДТП затруднило движение на данном участке. Скорость движения машин в месте аварии составляет 10-15 км/ч. В целом сегодня по городу пробок не наблюдается, ситуация на дорогах оценивается в 4 балла.

Сейчас на месте аварии работают аварийные комиссары. Подробности ДТП уточняются.

Аварию устроили иномарка и пассажирский автобус. Фото: Вадим Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU