«Машину уже начали разворовывать»: новосибирцы ищут хозяина брошенной на шоссе «Волги»

СЕГОДНЯ 05:46 2019-01-31T05:53:55+03:00

Машина строит заметенная снегом уже около двух недель. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Автомобиль стоит на шоссе уже около двух недель

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Новосибирцы ищут хозяина брошенного вдоль дороги автомобиля в Заельцовском районе, который уже начали потихоньку разбирать на запчасти.

— На Краснояровском шоссе, не доезжая ЖК «Уютный» и поселка «Солнечный», на обочине в кювете стоит «Волга». Автомобиль стоит там уже неделю-две, его уже начали разворовывать. В машине уже нет одного заднего стекла и лючка бензобака, некоторые другие стекла побиты, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Если кто-то знает владельца машины, который потерял свою «Волгу», ему просят сообщить об этом автомобиле.

Новосибирцы ищут хозяина брошенного автомобиля. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU