2019-01-31T05:53:55+03:00
Общество

«Машину уже начали разворовывать»: новосибирцы ищут хозяина брошенной на шоссе «Волги»

Автомобиль стоит на шоссе уже около двух недель
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Машина строит заметенная снегом уже около двух недель. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Машина строит заметенная снегом уже около двух недель. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
Изменить размер текста:

Новосибирцы ищут хозяина брошенного вдоль дороги автомобиля в Заельцовском районе, который уже начали потихоньку разбирать на запчасти.

— На Краснояровском шоссе, не доезжая ЖК «Уютный» и поселка «Солнечный», на обочине в кювете стоит «Волга». Автомобиль стоит там уже неделю-две, его уже начали разворовывать. В машине уже нет одного заднего стекла и лючка бензобака, некоторые другие стекла побиты, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Если кто-то знает владельца машины, который потерял свою «Волгу», ему просят сообщить об этом автомобиле.

Новосибирцы ищут хозяина брошенного автомобиля. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Новосибирцы ищут хозяина брошенного автомобиля. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Идите как хотите: авиакомпания заплатит штраф за забывчивость о пассажире-инвалиде на борту
Погода на день в Новосибирске: 31 января ждем похолодание до минус 28 градусов
«Сейчас Черныш сладко спит»: новосибирские ветеринары прооперировали котенка с лапками как у кузнечика
«Тверк был создан, чтобы смотреть, как толстые женщины «трясут»: иностранцы раскритиковали худую танцовщицу
Сибиряк с диабетом отсудил у Минздрава иглы и шприцы
Жить будем дольше: Новосибирской области снизится смертность на 30%
Удар в сонную артерию: сибиряк попал в больницу после поножовщины в бане
Год свиньи начинается: минсельхоз региона направит новосибирскую свинину на экспорт
«Били в лицо»: СКР заявил, что хозяин бойцовской собаки, напавшей на участкового, был пьян
Понты дороже: ученик колледжа оказался в полиции за кражу спортивной кофты на рынке
Нас не догонят: в Новосибирске троллейбусы устроили фееричную гонку, которая закончилась искрометным ДТП
Еда из будущего: новосибирец купил обед, который еще не приготовили
«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового
Котик-киборг: фотографии «до» и «после» спасенного кота растрогали пользователей соцсетей
Удача подвела: грабивший лотерейные киоски с молотком азартный новосибирец попался полиции
«На нас завели уголовное дело» - семью, у которой возник конфликт с полицейским, вызвали в СКР
Раздавил диваном: сибиряк отправится на 10 лет в тюрьму за зверское убийство пенсионерки
Пожар в Кольцово: в горящей квартире погиб человек, двое с ожогами спасены
Трое на одного: на Карла Маркса неизвестные отобрали у новосибирца барсетку с деньгами
Погода на день в Новосибирске: 30 января неожиданно потеплеет до минус 13 градусов
Жанна Агузарова или Леди Гага: «инопланетная» девушка с розовыми волосами удивила пассажиров метро
Кошки могут замерзнуть: приют ищет новосибирцев, готовых приютить животных на время холодов
Ждем арктический холод: в Новосибирскую область идут 40-градусные морозы