2019-01-31T05:33:03+03:00
Общество

Идите как хотите: авиакомпания заплатит штраф за забывчивость о пассажире-инвалиде на борту

Женщине-инвалиду пришлось выходить из самолета без коляски
Надежда ЯРКОВА
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Авиакомпания забыла предупредить момсковский аэропорт о находившемся на борту инвалиде.Авиакомпания забыла предупредить момсковский аэропорт о находившемся на борту инвалиде.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпаниию «Алроса» за нарушение при перевозке в самолете инвалида.

— Как выяснилось, 21 октября 2018 года пассажир-инвалид 1 группы летела рейсом «Москва-Новосибирск». При этом женщина заранее предупредила авиакомпанию о том, что она маломобильный пассажир и нуждается в помощи при высадке в аэропорту Москвы. Однако авиакомпания по какой-то причине не предупредила московский аэропорт о маломобильном пассажире и аэропортовые службы не смогли своевременно предоставить женщине-инвалиду помощь при высадке из самолета по прибытию, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Новосибирский транспортный прокурор вынес директору авиакомпании представление об устранении нарушений по защите прав инвалидов. Кроме этого, в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам транспортной и социальной инфраструктур.

— За нарушение, мировой судья Обского судебного участка выписал авиакомпании штраф в 20 000 рублей, — добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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