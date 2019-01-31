2019-01-31T03:57:56+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 31 января ждем похолодание до минус 28 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 31 января
Надежда ЯРКОВА
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В течение дня температура опустится до минус 28 градусов.В течение дня температура опустится до минус 28 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе ожидается резкое похолодание до минус 28 градусов, на дорогах гололед.

— В четверг, 31 января в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью и утром местами небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Температура днем будет 17-19 градусов с понижением в течение дня до минус 28 градусов, ночью составит минус 17-19 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду и с порывами до 14 метров в секунду.

По области тоже будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. При прояснениях изморозь, дым, на дорогах гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 17-22 градусов, местами до минус 28 градусов. Ночная ожидается около минус 17-22 градусов, по северу может опуститься до минус 36 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем будет минус 17 градусов, к ночи резко похолодает до минус 38 градусов. С пятницы в город придут крепкие морозы до минус 34 градусов, которые продержатся всю следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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