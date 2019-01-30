«Сейчас Черныш сладко спит»: новосибирские ветеринары прооперировали котенка с лапками как у кузнечика
История Черныша тронула пользователей соцсетей: черному котенку, у которого из-за врожденного заболевания нет мышц, нужна была операция и аппараты Илизарова. Чтобы оплатить лечение, нужно было собрать 8 тысяч рублей на саму операцию и еще приобрести дорогостоящие препараты. И деньги стали присылать со всех уголков страны:
- Огромное спасибо всем, кто помогает! Санкт-Петербург, Москва, Томск, Новосибирск, Уфа, Кемерово, Пермь - это те города, в которых живут настоящее люди, - благорит Алена Мезенцева, руководитель приюта для животных «Кошкино лукошко».
Чернышу на лапки установили аппараты Илизарова. Фото: https://vk.com/cat_nsk
Операцию Чернышу уже сделали, и он ее перенес хорошо:
- На лапки котенок наступать не может, потому что пока ему больно. Конструкция устанавливается тяжело, просверливается. Сейчас Черныш сладко спит на передержке, - порадовала хорошими новостями Алена Мезенцева, руководитель приюта для животных «Кошкино лукошко».
Котенок, у которого из-за болезни лапки как у кузнечика, покорил пользователей соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU