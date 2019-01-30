«Сейчас Черныш сладко спит»: новосибирские ветеринары прооперировали котенка с лапками как у кузнечика

СЕГОДНЯ 21:12 2019-01-30T21:23:38+03:00

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История Черныша тронула пользователей соцсетей: черному котенку, у которого из-за врожденного заболевания нет мышц, нужна была операция и аппараты Илизарова. Чтобы оплатить лечение, нужно было собрать 8 тысяч рублей на саму операцию и еще приобрести дорогостоящие препараты. И деньги стали присылать со всех уголков страны:

- Огромное спасибо всем, кто помогает! Санкт-Петербург, Москва, Томск, Новосибирск, Уфа, Кемерово, Пермь - это те города, в которых живут настоящее люди, - благорит Алена Мезенцева, руководитель приюта для животных «Кошкино лукошко».

Чернышу на лапки установили аппараты Илизарова. Фото: https://vk.com/cat_nsk

Операцию Чернышу уже сделали, и он ее перенес хорошо:

- На лапки котенок наступать не может, потому что пока ему больно. Конструкция устанавливается тяжело, просверливается. Сейчас Черныш сладко спит на передержке, - порадовала хорошими новостями Алена Мезенцева, руководитель приюта для животных «Кошкино лукошко».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688430" frameborder="0"></iframe> Котенок, у которого из-за болезни лапки как у кузнечика, покорил пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU