2019-01-30T21:23:38+03:00
Общество

«Сейчас Черныш сладко спит»: новосибирские ветеринары прооперировали котенка с лапками как у кузнечика

Одна сможет ли ходить хвостатый пациент, пока неясно
Татьяна СОЛОВОВА
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Котенок чувствует себя хорошо. Фото: https://vk.com/cat_nskКотенок чувствует себя хорошо. Фото: https://vk.com/cat_nsk
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История Черныша тронула пользователей соцсетей: черному котенку, у которого из-за врожденного заболевания нет мышц, нужна была операция и аппараты Илизарова. Чтобы оплатить лечение, нужно было собрать 8 тысяч рублей на саму операцию и еще приобрести дорогостоящие препараты. И деньги стали присылать со всех уголков страны:

- Огромное спасибо всем, кто помогает! Санкт-Петербург, Москва, Томск, Новосибирск, Уфа, Кемерово, Пермь - это те города, в которых живут настоящее люди, - благорит Алена Мезенцева, руководитель приюта для животных «Кошкино лукошко».

Чернышу на лапки установили аппараты Илизарова. Фото: https://vk.com/cat_nsk

Чернышу на лапки установили аппараты Илизарова. Фото: https://vk.com/cat_nsk

Операцию Чернышу уже сделали, и он ее перенес хорошо:

- На лапки котенок наступать не может, потому что пока ему больно. Конструкция устанавливается тяжело, просверливается. Сейчас Черныш сладко спит на передержке, - порадовала хорошими новостями Алена Мезенцева, руководитель приюта для животных «Кошкино лукошко».

Котенок, у которого из-за болезни лапки как у кузнечика, покорил пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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