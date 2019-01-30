«Тверк был создан, чтобы смотреть, как толстые женщины «трясут»: иностранцы раскритиковали худую танцовщицу

СЕГОДНЯ 20:45 2019-01-30T20:45:54+03:00

Они считают, что стройная фигура сибирячки не подходит для такого танца

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Елена Костина вместе со своим мужем недавно перебралась из Новосибирска в Москву, но даже после свадьбы не отказалась от откровенных танцев. Более того, сибирячка решила учить своим премудростям девушек со всей страны, и стала одним из преподавателей в танцевальном детском лагере. Подход к ученикам у девушки строгий:

- О моральной составляющей судить не стану, слишком много внимания этому уделяют журналисты, - говорит Елена. – Но я приветствую людей с 18 лет.

Видео со своего выступления в лагере девушка выложила в Инстаграме, и пользователи соцсетей раскололись на два лагере. Часть подписчиков поддерживают Елену:

- На эту диву приятно смотреть: умеет трясти, - восхищаются одни.

- Шортики класс! И связка тоже! – пишут вторые.

Но нашлись и те, кро раскритиковал Елену за ее стройность: в основном это иностранные подписчики.

- «Тверк был создан, чтобы смотреть, как толстые женщины «трясут», - уверены одни.

- Ей не хватает большей «пятой точки», чтобы трясти – считают другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689153" frameborder="0"></iframe> Стройная сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец.Татьяна СОЛОВОВА

ИСТОЧНИК KP.RU