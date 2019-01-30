«Тверк был создан, чтобы смотреть, как толстые женщины «трясут»: иностранцы раскритиковали худую танцовщицу
Елена Костина вместе со своим мужем недавно перебралась из Новосибирска в Москву, но даже после свадьбы не отказалась от откровенных танцев. Более того, сибирячка решила учить своим премудростям девушек со всей страны, и стала одним из преподавателей в танцевальном детском лагере. Подход к ученикам у девушки строгий:
- О моральной составляющей судить не стану, слишком много внимания этому уделяют журналисты, - говорит Елена. – Но я приветствую людей с 18 лет.
Видео со своего выступления в лагере девушка выложила в Инстаграме, и пользователи соцсетей раскололись на два лагере. Часть подписчиков поддерживают Елену:
- На эту диву приятно смотреть: умеет трясти, - восхищаются одни.
- Шортики класс! И связка тоже! – пишут вторые.
Но нашлись и те, кро раскритиковал Елену за ее стройность: в основном это иностранные подписчики.
- «Тверк был создан, чтобы смотреть, как толстые женщины «трясут», - уверены одни.
- Ей не хватает большей «пятой точки», чтобы трясти – считают другие.
Стройная сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец.Татьяна СОЛОВОВА
ИСТОЧНИК KP.RU