2019-01-30T14:40:21+03:00
Здоровье

Жить будем дольше: Новосибирской области снизится смертность на 30%

Этого показателя регион должен достигнуть к 2024 году
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников и Константин Хальзов рассказали о развитии здравоохранении в регионе. Фото: nso.ruАндрей Травников и Константин Хальзов рассказали о развитии здравоохранении в регионе. Фото: nso.ru
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В региональном министерстве здравоохранения прошло расширенное заседание на тему «Здоровый регион — стратегия действий». Губернатор Андрей Травников заявил, что с 2019 по 2024 годы на региональные проекты в рамках нацпроекта «Здравоохранения» будет направлено 35,2 миллиарда рублей.

— В основе национального проекта «Здравоохранение» лежит задача по снижению смертности более чем на 30% к 2024 году, — подчеркнул глава регионального минздрава Константин Хальзов.

Одно из главных направлений — это снижение смертности от рака, этот показатель должен понизиться на 14,8%.

Перед регионом стоит несколько задач: запуск системы санавиации, строительство 8 поликлиник в городе и 187 ФАПов в районах, переоснащение сосудистых центров и отделений, создание еще одного центра на базе Центральной клинической больницы, создание 16 центров онкопомощи в больницах и поликлиниках. Также будет реализованы еще два крупных проекта: строительство перинатального центра и онкоцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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