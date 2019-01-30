Жить будем дольше: Новосибирской области снизится смертность на 30%
В региональном министерстве здравоохранения прошло расширенное заседание на тему «Здоровый регион — стратегия действий». Губернатор Андрей Травников заявил, что с 2019 по 2024 годы на региональные проекты в рамках нацпроекта «Здравоохранения» будет направлено 35,2 миллиарда рублей.
— В основе национального проекта «Здравоохранение» лежит задача по снижению смертности более чем на 30% к 2024 году, — подчеркнул глава регионального минздрава Константин Хальзов.
Одно из главных направлений — это снижение смертности от рака, этот показатель должен понизиться на 14,8%.
Перед регионом стоит несколько задач: запуск системы санавиации, строительство 8 поликлиник в городе и 187 ФАПов в районах, переоснащение сосудистых центров и отделений, создание еще одного центра на базе Центральной клинической больницы, создание 16 центров онкопомощи в больницах и поликлиниках. Также будет реализованы еще два крупных проекта: строительство перинатального центра и онкоцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»