Удар в сонную артерию: сибиряк попал в больницу после поножовщины в бане
Ссора между мужчинами в общественной бане привела одного в больницу, а второго — в полицию.
— Ночью 29 января в одну из больниц Новосибирска бригадой «скорой помощи» из общественной бани по улице Бурденко был доставлен 46-летний житель Ордынского района. Врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение шеи с повреждением сонной артерии. Информация об этом была передана в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался ранее 50-летний житель Октябрьского района, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как выяснилось, в бане между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой один из конфликтующих нанес второму удар ножом в шею.
— Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в ведомстве. — Проводится дальнейшее расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU