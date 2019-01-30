Удар в сонную артерию: сибиряк попал в больницу после поножовщины в бане

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-30T12:26:29+03:00

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Ссора между мужчинами в общественной бане привела одного в больницу, а второго — в полицию.

— Ночью 29 января в одну из больниц Новосибирска бригадой «скорой помощи» из общественной бани по улице Бурденко был доставлен 46-летний житель Ордынского района. Врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение шеи с повреждением сонной артерии. Информация об этом была передана в полицию. Вскоре был задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался ранее 50-летний житель Октябрьского района, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось, в бане между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой один из конфликтующих нанес второму удар ножом в шею.

— Возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в ведомстве. — Проводится дальнейшее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU