2019-01-30T11:39:30+03:00
Экономика

Год свиньи начинается: минсельхоз региона направит новосибирскую свинину на экспорт

Также область планирует увеличить производство яиц и мяса птицы
Екатерина КОМЯКОВА
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Поголовье мясного скота в Новосибирской области увеличат минимум на 30 тысяч голов.Поголовье мясного скота в Новосибирской области увеличат минимум на 30 тысяч голов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В 2019 году Новосибирская область ставит планы увеличить производство и экспорт свинины, птицы, яиц. Задачи поставлены в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК», он разработан по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Успехи региона в этой сфере уже заметны.

— За прошедший год в целом в регионе наблюдается положительная динамика прироста объемов производства сельскохозяйственной продукции. Сегодня в полном объеме обеспечиваются потребности региона в социально значимых продуктах питания — молоке, мясе и яйце, — рассказал Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

К 2024 году регион должен увеличить производство молока до 735 тысяч тонн, скота и птицы в живом весе — до 256 тысяч тонн, поголовье коров мясных пород должно увеличиться на 30 тысяч голов.

Отметим, что по итогам 2018 года господдержка животноводства выросла на 24% и составила 718,2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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