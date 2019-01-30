2019-01-30T11:18:09+03:00
Происшествия

Понты дороже: ученик колледжа оказался в полиции за кражу спортивной кофты на рынке

В Центральном районе полицейские поймали ученика колледжа, укравшего одежду на рынке
Надежда ЯРКОВА
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Ученик колледжа попался после кражи спортивной кофты на рынке.Ученик колледжа попался после кражи спортивной кофты на рынке.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Инцидент произошел во вторник, 29 января. Учащийся новосибирского колледжа украл с прилавка спортивную кофту.

— В отдел полиции №1 «Центральный» поступило сообщение о том, что неизвестный на рынке открыто украл с прилавка спортивную кофту, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Прибывшие на место сотрудники ППС по «горячим следам» задержали подозреваемого, которым оказался ранее не судимый 17-летний учащийся 2 курса одного из новосибирских колледжей. Сам молодой человек проживает в Первомайском районе. Украденную кофту у парня изъяли.

— Возбуждено уголовное дело статье -грабеж. На время расследования молодой человек отпущен под подписку о невыезде, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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