Понты дороже: ученик колледжа оказался в полиции за кражу спортивной кофты на рынке

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-30T11:18:09+03:00

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Инцидент произошел во вторник, 29 января. Учащийся новосибирского колледжа украл с прилавка спортивную кофту.

— В отдел полиции №1 «Центральный» поступило сообщение о том, что неизвестный на рынке открыто украл с прилавка спортивную кофту, после чего скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Прибывшие на место сотрудники ППС по «горячим следам» задержали подозреваемого, которым оказался ранее не судимый 17-летний учащийся 2 курса одного из новосибирских колледжей. Сам молодой человек проживает в Первомайском районе. Украденную кофту у парня изъяли.

— Возбуждено уголовное дело статье -грабеж. На время расследования молодой человек отпущен под подписку о невыезде, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU