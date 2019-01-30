Нас не догонят: в Новосибирске троллейбусы устроили фееричную гонку, которая закончилась искрометным ДТП

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-30T11:00:40+03:00

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Сегодня днем, 30 января водители троллейбусов не поделили дорогу и устроили гонки по улице Гоголя, забыв о том, что контактная линия у них одна на двоих. Конечно, их противостояние закончилось аварией.

— В Новосибирске два троллейбуса устроили гонки на улице Гоголя. В связи с тем, что ехали они по одной контактной линии, ни к чему хорошему это не привело, — сообщает снявший видео очевидец в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

На видео видно, как водители пассажирского транспорта не пропускали друг друга на дороге, и при один из водителей рвался обогнать другого, по всей видимости, забыв, что у их транспортных средств одна контактная линия на двоих. В итоге они столкнулись, и когда один из участников ДТП решил объехать другого, рога троллейбусов соприкоснулись, вызвав вспышку и искры.

Пользователи соцсетей принялись шутить по поводу курьезного ДТП, вот что они пишут по этому поводу:

— Троллейбус подумал, что он автобус и забыл про усы, — пишет один.

— А куда задний то поехал? Он думал, клеммы сами перепрыгнут? — замечает второй.

— Ждем гонок трамваев! — добавляет третий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/689010" frameborder="0"></iframe> Водители троллейбусов устроили гонки в Центральном районе..

ИСТОЧНИК KP.RU