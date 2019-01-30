2019-01-30T09:10:11+03:00
Дом. Семья

Котик-киборг: фотографии «до» и «после» спасенного кота растрогали пользователей соцсетей

Котика, со сломанными лапами, без шерсти на теле, забрали в семью и теперь его не узнать
Надежда ЯРКОВА
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Семейная пара взяла страшного, покалеченного кота и изменила его до неузнаваемости. Фото: "Фламп".Семейная пара взяла страшного, покалеченного кота и изменила его до неузнаваемости. Фото: "Фламп".
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В Новосибирске семейная пара взяла из клиники покалеченного кота и выходила его до неузнаваемости.

— У меня всегда были в семье котики, у мужа — собаки. Из-за этого мы никак не решались завести животное, пока в какой-то группе зоопомощи не натолкнулись на объявление с просьбой передержки упавшего с восьмого этажа кота, который находится в клинике, на передержке. Когда мы приехали в клинику «Вега» на Березовой, увидели «нечто» грамм 800, в воротнике, и все в шрамах. Завернули его в одеяло и забрали домой, — поделилась своей историей на сервисе отзывов «Фламп» жительница Новосибирска.

Котик остался жить в выходившей его семье. Фото: "Фламп".

Котик остался жить в выходившей его семье. Фото: "Фламп".

Она добавила, что у кота была куча швов, в клинике ему вернули все кишки на место и помогли срастить все переломанные лапы. Там же коту ставили новые костылики на лапы, пока кости не срослись. А в коленке на задней лапе, вместо чашечки у него пластина, из-за которой котик получил прозвище — Киборг.

Процесс выздоровления животного, по словам девушки, был непростым.

— Сейчас кот окреп и стал красивым и абсолютно бесстрашным. Пылесосом водишь — только мурлыкает, видимо, после падения с 8 этажа уже ничего не страшно, — отметила сибирячка, добавив, что с передержки кота в клинику не вернули для поиска нового дома, он остался жить у них.

Кот выжил после падения с восьмого этажа. Фото: "Фламп".

Кот выжил после падения с восьмого этажа. Фото: "Фламп".

ИСТОЧНИК KP.RU

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