2019-01-30T07:23:10+03:00
Происшествия

Удача подвела: грабивший лотерейные киоски с молотком азартный новосибирец попался полиции

В Новосибирске мужчина занимался разбоем, нападая на продавцов лотерейных киосков
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец грабил лотерейные киоски в разных районах города. Фото: МВД по Новосибирской области.Новосибирец грабил лотерейные киоски в разных районах города. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске расследовано уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Дзержинского района. Он обвиняется по статье — разбой.

— С января по сентябрь 2018 года мужчина совершил серию нападений на продавщиц лотерейных киосков в Калининском, Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска.

Работал он по такому плану: сначала выслеживал, где живут продавцы, провожая их до подъезда дома, а утром следующего дня нападал. В качестве оружия мужчина использовал металлическую зажигалку либо молоток с резиновым бойком, которым бил продавцов по голове, после чего забирал лотерейные билеты и деньги, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Его искали сотрудники уголовного розыска вместе с полицией и вскоре его нашли, а после задержали. Было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности — за мошенничество.

— Всего следователем установлено три эпизода нападений, ущерб по которым составил более 180 тысяч рублей. В ходе следствия мужчина дал признательные показания, — добавили в ведомстве. — Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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