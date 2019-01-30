«На нас завели уголовное дело» - семью, у которой возник конфликт с полицейским, вызвали в СКР

СЕГОДНЯ 06:49 2019-01-30T07:20:41+03:00

Участковый сделал людям замечание за то, что собака была без намордника. После этого произошла потасовка. Одни считают, что в ней пострадал инвалид-сердечник, другие полагают, что потерпевшим стал офицер

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Следственный комитет возбудил дело против супругов, у которых произошел конфликт с участковым. Во всяком случае, об этом заявила хозяйка собаки.

- Следователь позвонила и сказала, что на меня и мужа завели уголовное дело. Статьи 318 и 319, - сообщила женщина Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

«МВД активно избавляется от неблагожелательных сотрудников», - пенсионер МВД дал комментарий в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Женщину и ее супруга вызвали в СКР.

Речь идет об уголовных статьях «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти». По одной из них предусмотрено до десяти лет лишения свободы, по другой возможны исправительные работы до одного года, либо штраф до сорока тысяч рублей.

Напомним, как произошел конфликт. Утром 4 января около дома на Титова, 30 участковый сделал замечание владельцам стаффордширского терьера – собака была без намордника. Хозяева говорят, что сочли сотрудника пьяным. Животное было у них на поводке, хозяева стали уходить.

«От него прям свежаком пахло», - Константин рассказал о своем конфликте с сотрудником. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Лейтенант попытался остановить супругов, и произошел конфликт. По словам хозяев, сотрудник избил мужа и чуть не задушил собаку. По данным МВД, наоборот, пострадал офицер.

В сети появилась копия документа, в которой говорится, что полицейский прошел экспертизу и доказал, что был трезв. При этом состояние владельцев собаки в день инцдиента проверено не было, и некоторые свидетели считают, что пьяны были именно они.

В то же время, на Радио «Комсомольская правда» позвонила женщина, которая представилась свидетельницей. По ее словам, полицейский, действительно, избивал мужчину.

«Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары», - свидетельница рассказала об инциденте в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Стоит мужчина в форме полицейского, наносит удары. Потом он схватился за ошейник собаки, стал его как-то перекручивать. Собака, в силу своей воспитанности, даже не реагировала. А мужчина просто наносил удары. Потом подскочила женщина. Она стала оттаскивать полицейского от собаки, - рассказала женщина в эфире радиостанции.

«Я считаю, за отсутствие намордника их не должны наказывать», - юрист пояснил, нарушили ли владельцы собаки административный кодекс. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Мы продолжаем искать свидетелей происшествия. Если вы обладаете какой-либо информацией по этому делу, ждем от вас звонков в редакцию по телефону: 8-913-469-70-77.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688319" frameborder="0"></iframe> Полицейского обвинили в избиении инвалида из-за собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU