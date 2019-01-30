2019-01-30T06:29:43+03:00
Общество

Раздавил диваном: сибиряк отправится на 10 лет в тюрьму за зверское убийство пенсионерки

Сибиряк получил 10 лет тюрьмы за жестокое убийство пожилой женщины, раздавив её диваном
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Убийца пенсионерки получил 10 лет в тюрьме строгого режима.Убийца пенсионерки получил 10 лет в тюрьме строгого режима.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Маслянино Сергея Торшкова. Он признан виновным по статье — убийство.

— Хладнокровное убийство произошло 11 ноября 2018 года в рабочем поселке Маслянино. 33-летний Торшков выпивал с пожилой женщиной. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора, в которой Торшков взял в руки металлическую кочергу и ударил 72-летнюю женщину по голове. У потерпевшей образовался дырчатый перелом височной кости, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

После этого мужчина перенес пенсионерку в зал, положил ее на пол, а сверху поставил на нее диван, по которому стал прыгать, чтобы скрыть следы преступления. Пожилая женщина скончалась от травматического шока, вызванного множественными повреждениями головы и тела.

— Суд приговорил Торшкова к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев, — отметили в ведомстве. — Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Удача подвела: грабивший лотерейные киоски с молотком азартный новосибирец попался полиции
«На нас завели уголовное дело» - семью, у которой возник конфликт с полицейским, вызвали в СКР
Пожар в Кольцово: в горящей квартире погиб человек, двое с ожогами спасены
Трое на одного: на Карла Маркса неизвестные отобрали у новосибирца барсетку с деньгами
Погода на день в Новосибирске: 30 января неожиданно потеплеет до минус 13 градусов
Жанна Агузарова или Леди Гага: «инопланетная» девушка с розовыми волосами удивила пассажиров метро
Кошки могут замерзнуть: приют ищет новосибирцев, готовых приютить животных на время холодов
Ждем арктический холод: в Новосибирскую область идут 40-градусные морозы
Помогут сердечникам: в Новосибирске открывают третий региональный сосудистый центр
Пиво в кювете: два погрузчика помогли водителю вытащить из снега фуру с пенными напитками
Запрет на парковку: на аварийном перекрестке в Центральном районе появится новый дорожный знак
«Заражены опасным вирусом»: новосибирцам продают дорогих породистых котят, которые инфицированны
Жадный вор: новосибирец украл у продавца сумку с документами и предложил вернуть за вознаграждение
Лед сверлят: каток в Центральном парке временно закрыли из-за строительства фонтана
Чихают и кашляют: эпидемия ОРВИ и гриппа разгорается в Новосибирской области
Прошелся по подъездам: новосибирец оставил дома в Калининском районе без электрических проводов
Певица Машани, спевшая про рубль и Путина, сняла клип в стиле аниме
Жить можно: средние зарплаты новосибирцев поднялись до 34,5 тысяч рублей
Сотрясение мозга и ушиб головы: две пассажирки покалечились в общественном транспорте
Погода на день в Новосибирске: 29 января морозы постепенно усиливаются
Нос сломан, но виноватых нет: за то, что юная супермодель пострадала на физкультуре в Новосибирске, никого не накажут
Мать года: ради лайков блогерша закинула ребенка в багажник
Новый друг съел паспорт дальнобойщика: пес по кличке Ярик устроил небольшой беспредел в грузовике
«Я практически разделась»: звезда тверка устроила скандальные танцы на глазах у подростков
«Как кошки подрали»: стилист из барбершопа побрил клиенту голову до крови
По дороге из Питера: родственники ищут пропавшего на машине 32-летнего новосибирца
«Речь идет об информационной атаке»: в Новосибирске полицейские проверили все «заминированные» объекты
Спасение за 5 минут: двухлетний ребенок оказался заперт в машине в мороз