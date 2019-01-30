Раздавил диваном: сибиряк отправится на 10 лет в тюрьму за зверское убийство пенсионерки

СЕГОДНЯ 06:29 2019-01-30T06:29:43+03:00

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Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Маслянино Сергея Торшкова. Он признан виновным по статье — убийство.

— Хладнокровное убийство произошло 11 ноября 2018 года в рабочем поселке Маслянино. 33-летний Торшков выпивал с пожилой женщиной. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора, в которой Торшков взял в руки металлическую кочергу и ударил 72-летнюю женщину по голове. У потерпевшей образовался дырчатый перелом височной кости, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

После этого мужчина перенес пенсионерку в зал, положил ее на пол, а сверху поставил на нее диван, по которому стал прыгать, чтобы скрыть следы преступления. Пожилая женщина скончалась от травматического шока, вызванного множественными повреждениями головы и тела.

— Суд приговорил Торшкова к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 месяцев, — отметили в ведомстве. — Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU