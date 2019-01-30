2019-01-30T05:34:31+03:00
Происшествия

Пожар в Кольцово: в горящей квартире погиб человек, двое с ожогами спасены

Пожар в квартире пятиэтажного дома в поселке Кольцово Новосибирской области случился сегодня утром, 30 января
Надежда ЯРКОВА
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В Кольцово утром загорелась одна из квартир в пятиэтажном доме.В Кольцово утром загорелась одна из квартир в пятиэтажном доме.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Кольцово на улице Центральной горит квартира: на месте работают пожарные расчеты.

— Пожарные прибыли на место в 8:06, на тот момент из окна квартиры на первом этаже пятиэтажного дома шел дым. Сейчас пожарные еще на месте, работают, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Как добавляют очевидцы в соцсетях, в доме №7 на улице Центральной на первом этаже загорелась квартира. Огонь полностью охватил жилище. На четвертом этаже в задымленной квартире ищут неходячую женщину, остальных жильцов эвакуировали.

— Двоих пострадавших с ожогами различной степени тяжести увезли в больницу. По предварительной информации, в огне погиб сын пострадавшей семейной пары, — сообщают подробности в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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