Пожар в Кольцово: в горящей квартире погиб человек, двое с ожогами спасены
В Кольцово на улице Центральной горит квартира: на месте работают пожарные расчеты.
— Пожарные прибыли на место в 8:06, на тот момент из окна квартиры на первом этаже пятиэтажного дома шел дым. Сейчас пожарные еще на месте, работают, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Как добавляют очевидцы в соцсетях, в доме №7 на улице Центральной на первом этаже загорелась квартира. Огонь полностью охватил жилище. На четвертом этаже в задымленной квартире ищут неходячую женщину, остальных жильцов эвакуировали.
— Двоих пострадавших с ожогами различной степени тяжести увезли в больницу. По предварительной информации, в огне погиб сын пострадавшей семейной пары, — сообщают подробности в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU