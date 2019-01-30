Трое на одного: на Карла Маркса неизвестные отобрали у новосибирца барсетку с деньгами

СЕГОДНЯ 04:31 2019-01-30T04:31:30+03:00

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Ограбление произошло 25 января в Ленинском районе. Нападавшие попали на записи камер и теперь их ищет полиция.

— 25 января возле дома №6 по улице Карла Маркса трое неустановленных мужчин отобрали у 36-летнего жителя Новосибирска барсетку, в которой находилось 12 тысяч рублей и документы. Мужчина обратился в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье — грабеж. Проводится расследование.

В совершении преступления подозреваются мужчины с фотографиий и видео. Всех, кому что-либо известно об этих людях, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-64-71, 232-16-45, 232-17-18. Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/688977" frameborder="0"></iframe> Трое отобрали барсетку с деньгами..

ИСТОЧНИК KP.RU