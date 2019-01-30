Погода на день в Новосибирске: 30 января неожиданно потеплеет до минус 13 градусов

СЕГОДНЯ 03:55 2019-01-30T03:55:11+03:00

Ветер сегодня будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе незначительно и ненадолго потеплеет перед предстоящими морозами.

— В среду, 30 января в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Днем возможно небольшое потепление до минус 13-15 градусов, к ночи похолодает до минус 20-22 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, днем по северу в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь, дым, на дорогах гололед. Дневная температура составит минус 12-17 градусов, местами до минус 22 градусов. Ночная будет в пределах минус 20-25 градусов, при прояснениях понизится до минус 34 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем будет минус 14 градусов, к ночи похолодает до минус 17 градусов. Такая погода будет недолго, уже к пятнице в город придут 34-градусные морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU