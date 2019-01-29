Жанна Агузарова или Леди Гага: «инопланетная» девушка с розовыми волосами удивила пассажиров метро

СЕГОДНЯ 19:52 2019-01-29T19:52:52+03:00

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Снимок, расколовший пользователей соцсетей на два лагеря, появился в группе «Мода Новосибирского метро». В кадре - девушка с розыми волосами и золотистыми бровями, больше напоминабщая какого-то инопланетянина, а не человека.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: многие поддерживают девушку и гадают, на кого она больше похожа.

- Вот это кукла, - восхищаются одни.

-Это Жанна Агузарова, похищенная: скорее всего, едет до станции «Старый отель», - веселятся вторые. - Или местная Леди Гага.

- Классная девчонка, ничего такого ужасного в ней нет, - уверены третьи.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид сибирячка:

- Не пойму, сколько лет этой альдебаранке? То ли сопливый максимализм, то ли старческий маразм? - гадают они.

- Последнее время все чаще замечаю, что дамы за 30 лет порой выглядят лучше тех, кто только 18 отпраздновал, - указывают на неправильный выгор героини подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU