2019-01-29T16:36:12+03:00
Дом. Семья

Кошки могут замерзнуть: приют ищет новосибирцев, готовых приютить животных на время холодов

Волонтеры обещают обеспечить сибиряков всем необходимым для животных
Татьяна СОЛОВОВА
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Бытовку с кошками утеплили коврами и подушками, но для животных этого недостаточно. Фото: «Кошкино лукошко».Бытовку с кошками утеплили коврами и подушками, но для животных этого недостаточно. Фото: «Кошкино лукошко».
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Волонтерам приюта «Кошкино лукошко» предстоящие холода добавили забот: как бы хвостатые подопечные не замерзли.

- В приюте сейчас больше 30 кошек, и все они находятся в строительной бытовке. Дому, в котором раньше жили животные, уже 80 лет, и он просто рушится на глазах: в одной комнате обломилась балка, и там все просто засыпало. Поэтому находиться там опасно, - объясняет Алена Мезенцева, руководитель приюта.

Спасибо неравнодушным людям: принесли ковры, подушки, чтобы хоть немного утеплить помещение. Но вот беда: бытовка отапливается обогревателями, и если в холода электричество отключится (а в Ленинском районе в морозы такое частенько случается), то животные будут мерзнуть.

- Два кота из наших подопечных серьезно больны, и им ни в коем случае нельзя мерзнуть, иначе болезнь разыграется с новой силой, - говорит Алена Мезенцева.

Единственный выход в этой ситуации - передержка, и волонтеры просят откликнуться тех, кто готов приютить животных на время холодов.

- С теми, кто согласится нам помочь, мы заключим договор, в котором будет четко прописано, на какой срок они возьмут животное. Также мы обеспечим кота всем необходимым: кормом, наполнителем, - объясняет Алена.

Если вы готовы помочь, связаться с Аленой можно по тел. 8-953-861-28-82.

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