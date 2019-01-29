Ждем арктический холод: в Новосибирскую область идут 40-градусные морозы

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-29T16:24:56+03:00

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Крещенские морозы в этом году запоздали почти на две недели, и в конце января новосибирцам, которые купались в проруби при температуре минус 5, придется изрядно померзнуть.

- Виной тому холодные арктические воздушные массы, которые идут в Сибирь со стороны Таймыра. Дневные температуры будут опускаться до минус 25 - минус 30 градусов (в некоторых районах до минус 35 градусов), ночью - до минус 40 и ниже, - объясняет Анна Лапчик, главный синоптик Новосибирского гидрометцентра. - По предварительным прогнозам, волна холода продержится до 4 февраля, но не исключено, что морозы не отступят и на следующей неделе.

Особенно осторожными нужно быть в четверг, 31 января.

- Дело в том, что утром будет -18, а днем резко похолодает до -25, - предупреждает Анна Михайловна. - Поэтому одевайтесь с учетом такого перепада температуры.