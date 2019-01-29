Помогут сердечникам: в Новосибирске открывают третий региональный сосудистый центр

СЕГОДНЯ 14:25 2019-01-29T14:25:35+03:00

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В начале февраля в Новосибирске станет больше на одну больницу, которая принимает пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В основном неотложная помощь требуется людям, у которых произошел инфаркт или инсульт. Сейчас таких пациентов на «скорой» везут в два региональных сосудистых центра и десять первичных.

— Для нас это событие огромной важности. Дорожная больница — одно из лучших медицинских учреждений не только в Новосибирской области, но и в стране, она имеет отличное оснащение, здесь работают высококлассные специалисты. Пациенты регионального сосудистого центра будут получать здесь медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС, — отметил Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.

Центр в Дорожной клинической больнице начнет работать с начала февраля. Также региональный Минздрав решил организовать в будущем еще два первичных сосудистых центра в Черепановской и Ордынской ЦРБ, а также четвертый региональный сосудистый центр в больнице Академгородка.