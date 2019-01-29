Запрет на парковку: на аварийном перекрестке в Центральном районе появится новый дорожный знак
Водителям запретят оставлять машины на аварийном перекрестке в районе метро Гагаринской.
— С 18 февраля в Центральном районе Новосибирска по четной стороне улицы Писарева на участке от Красного проспекта до улицы Мичурина будет запрещена остановка и стоянка машин. На этом участке для водителей будут установлены: дорожные знаки «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор» и «Зона действия», — рассказали в пресс-службе областного МВД.
В ведомстве отметили, что это сделано для безопасного проезда общественного транспорта, увеличения пропускной способности по улицы Писарева, а также для снижения заторов на перекрестке Красный проспект — улица Писарева.
Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения. Машины нарушителей будут увозиться на штрафстоянку.