«Заражены опасным вирусом»: новосибирцам продают дорогих породистых котят, которые инфицированны

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-29T11:34:45+03:00

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Новосибирцы стали жертвами мошенницы, которая зарабатывает деньги, продавая шотландских вислоухих котят с тяжелой болезнью.

— Мы искали, как обычно, по объявлению котенка. У нас такой же шотландской породы большой кот, и хотели взять еще котенка, ребенок просил. Ездили, смотрели, и муж нашел объявление на одном из популярных сайтов, написал продавцу, решили назначить встречу. Она сказала, что живет в Кудряшах и попросила написать ей заранее, когда будем проезжать ближе к месту. Объяснила, что лучше встретиться на улице, потому что дома маленькая дочка, чтобы не видела, не расстраивалась, что котят забирают. 18 января, когда мы подъехали по указанному адресу, женщина уже стояла на улице с двумя котятами на выбор, в сумке. Нам нужен был мальчик, потому что дома тоже кот. Мы их посмотрели в машине, женщина заверила, что один из малышей — мальчик, вторая- девочка. Мы поверили женщине, заплатили 4 тысячи рублей и забрали мальчика, хотя через некоторое время оказалось, что это все-таки девочка. Через шесть дней мы стали замечать слабость у котенка, отказ от еды, открылась рвота. Привезли в ветклинику, там ей укол поставили. Ей лучше не стало, и мы поехали в другую клинику, там врач сразу поинтересовался — где котенка брали, — рассказала «КП» — Новосибирск жительница Новосибирска Евгения Некрасова.

Оказалось, что в клинике уже есть точно такой же котенок и возраст такой же. У него взяли кровь и оказалось, что он заражен вирусом Панлейкопении — «кошачьей чумкой». В клинике также выяснилось, что второй котенок — тоже девочка, видимо это и есть второй котенок из которых и мы выбирали. Историю о продавце владельцы второго больного малыша рассказали точно такую же. Они отдали за своего три тысячи рублей.

— Анализы нашего котенка показали точно такой же диагноз. Капали ее, вроде лучше становилось, но потом опять ухудшение, мы экстренно приехали в клинику, где узнали, что второй котенок умер, и у нашей уже зрачки не реагировали, и она через несколько часов умерла от отека легких, — поделилась расстроенная сибирячка. — У нас дома взрослый кот, теперь переживаем, что он мог заразиться, и ребенок плачет из-за смерти котенка.

Евгения отметила, что вместе с мужем они нашли еще похожие объявления, этот же номер продавца под разными именами Ольга (также представляется как Мария и Марта).

— Ощущение, что человек намеренно продает зараженных котят, зная, об их болезни. Хочется предупредить людей, чтобы не попали на такого «продавца» и не принесли в дом, где возможно уже есть животные, зараженного, — добавила Евгения.