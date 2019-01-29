2019-01-29T11:05:58+03:00
Происшествия

Жадный вор: новосибирец украл и продавца сумку с документами и предложил вернуть за вознаграждение

Новосибирец потребовал 5 тысяч рублей за возврат сумки и когда приехал за деньгами, попался полиции
Надежда ЯРКОВА
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Вору-шантажисту теперь светит до двух лет тюрьмы.Вору-шантажисту теперь светит до двух лет тюрьмы.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В прокуратуре утвердили обвинение по уголовному делу 36-летнего жителя Октябрьского района Новосибирска. Он обвиняется по статье — кража, тайное хищение чужого имущества.

— Выяснилось, что 29 июля 2018 днем новосибирец находился в торговом центре «Экопарк» в Кировском районе. Возле ларька с фруктами он увидел, что на стеллаже у продавца без присмотра стоит сумка и решил ее украсть. Для этого он купил у продавца черный пакет и, выбрав момент, спрятал сумку в пакет, после чего ушел из магазина. Спустя 15 минут продавец понял, что его сумку, в которой находились документы и около 3 тысяч рублей, украли. Посмотрев камеры видеонаблюдения, оказалось, что это сделал мужчина, купивший у него пакет, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

На следующий день вор сам позвонил мужчине и предложил вернуть документы за денежное вознаграждение в 5 тысяч рублей. Мужчина согласился и сказал ему адрес своего проживания. Положив трубку, он позвонил в полицию и пересказал разговор. Через некоторое время, когда шантажист подъехал к дому потерпевшего, он был задержан сотрудниками полиции.

— Мужчине, который как выяснилось, ранее был неоднократно судим, грозит до 2 лет тюрьмы, — отметили в ведомстве, добавив, что теперь уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Кировского района.

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