Лед сверлят: каток в Центральном парке временно закрыли из-за строительства фонтана

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-29T09:54:16+03:00

Подготовка к строительству фонтана начнется сегодня и продлится до начала февраля

Изменить размер текста: A A

Каток в Центральном парке временно закрыт из-за работ, связанных со строительством светомузыкального фонтана.

— С сегодняшнего дня, 29 января по 1 февраля в парке культуры и отдыха «Центральный» приостановят работу катка. Это связано с подготовкой к строительству сухого светомузыкального фонтана в парке, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики.

В эти дни строительная компания проведет буровые работы по анализу грунта. После их завершения каток возобновит свою работу. Планируется, что каток будет работать до конца марта, но это будет зависеть от погодных условий.

Напомним, расходы по установке нового фонтана на центральной площадке в Центральном парке взял на себя один из банков. Диаметр фонтана составит 18 метров. К традиционному световому оформлению будет добавлено лазерное и видео изображение, которое будет транслироваться на водный экран. Конструкция фонтана позволит в зимний период прямо на его поверхности устанавливать новогоднюю елку и заливать ледовый каток. Запуск фонтана планируется в сентябре.