Чихают и кашляют: эпидемия ОРВИ и гриппа разгорается в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 08:24 2019-01-29T08:24:44+03:00

Самый лучший выход при появлении симптомов — обратится к врачу, который точно определит заболевание и назначит правильное лечение. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Потепление на прошлой неделе пошло не на пользу сибирякам. Высокие температуры, видимо, создали иллюзию, что можно снять теплую одежду и долго гулять на улице, и вот результат — в регионе врачи зафиксировали более 16 тысяч новых случаев ОРВИ.

— Это превышает порог на 10%. Также зафиксировано 80 случаев гриппа. Из них 30 заболевших — дети, 50 — взрослые, — поделился цифрами на оперативном совещании в правительстве региона Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области.

В школах и детских садах начали закрывать на карантин отдельные группы и классы, а во многих больницах ограничили посещения родственников. Врачи отмечают, что рост заболеваемости все же происходит за счет взрослых, а гриппом заболели только не привитые люди.

— Сегодня заболеваемость ОРВИ в детских учреждениях несколько подросла. За прошлую неделю в дошкольных учреждениях заболели — 7,8 тысяч детей, в школах — 9,2 тысячи, — отметил Анатолий Локоть, мэр Новосибирска. — На данный момент в детских садах города закрыты 34 группы.

Врачи призывают сибиряков в разгар эпидемии быть более аккуратными, не забывать мыть руки, теплее одеваться, отказаться от посещения массовых мероприятий и есть больше фруктов и овощей.

СПРАВКА «КП»

Как отличить грипп от простуды?

Грипп — опасное заболевание, которое может привести даже к летальному исходу, поэтому очень важно отличить его от обычной простуды. Врачи называют несколько признаков:

— Чаще всего грипп начинается резко — заболевший иногда может даже назвать точный час, когда ему стало плохо.

— Для гриппа характерно резкое и высокое повышение температуры.

— Слабость и ломота в теле — еще один яркий симптом гриппа. При простуде многие могут спокойно ходить на работу, на улицу. При гриппе это делать значительно труднее.

— Кашель, боль в горле и заложенность носа обычно при гриппе появляются позже высокой температуры.

Самый лучший выход при появлении симптомов — обратится к врачу, который точно определит заболевание и назначит правильное лечение.