Прошелся по подъездам: новосибирец оставил дома в Калининском районе без электрических проводов

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-29T08:06:34+03:00

Житель Кировского района приехал в Калининский, чтобы украсть из дома электропровода. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Новосибирец попался на краже электропровода из дома в Калининском районе, украденное он сдал в ближайший металлолом.

— 17 января из трех подъездов дома на улице Тюленина неизвестный украл электрические провода. Общая сумма ущерба, причиненная ТСЖ, составила более 40 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого, 32-летний житель Кировского района. Выяснилось, что украденные провода новосибирец сдал в пункт приема металлолома в том же Калининском районе, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Задержанный ранее не привлекался, судим не был. Возбуждено уголовное дело по статье — кража.

— Есть подозрения, что задержанный причастен еще к нескольким подобным кражам, совершенным в Новосибирске, — добавили в ведомстве. — Проводится расследование.