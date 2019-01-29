2019-01-29T05:59:12+03:00
Экономика

Жить можно: средние зарплаты новосибирцев поднялись до 34,5 тысяч рублей

Статистики подсчитали, что средние зарплаты новосибирцев стали больше
Надежда ЯРКОВА
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Средние зарплаты новосибирцев стали чуть больше.Средние зарплаты новосибирцев стали чуть больше.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирскстат озвучил средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу. Зарплаты жителей Новосибирской области стали больше и теперь занимают 7-е место в списке, обогнав Омскую и Алтайскую области и республику Алтай.

— Средние зарплаты новосибирцев и жителей области поднялись до 34 500 рублей, по сравнению с данными на октябрь, когда средняя зарплата в нашем регионе составила 34 339 рублей. При этом средние зарплаты по Сибирскому федеральному округу за январь- ноябрь 2018 года составили 36 602 рубля. Одни из высоких зарплат оказались в Красноярском крае: там средний заработок составил 43 875 рублей, — сообщает Новосибирскстат. — Далее идет Иркутская область (средняя зарплата — 41 233 рубля) и Томская область (средняя зарплата — 40 396 рублей).

Также больше новосибирцев зарабатывают в Кемеровской области (средняя зарплата — 36 589 рублей), Хакасии (средняя зарплата — 36 442 рубля), также выше зарплаты в республике Тыва — там заработок составил 34 607 рублей.

Ниже новосибирских зарплаты только в Омской области — 32 407 рублей, республике Алтай- 29 661 рубль и самые низкие в Алтайском крае — 24 944 рубля.

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