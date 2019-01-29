2019-01-29T04:46:37+03:00
Происшествия

Сотрясение мозга и ушиб головы: две пассажирки покалечились в общественном транспорте

В Новосибирске участились случаи травмирования пассажиров в общественном транспорте
Надежда ЯРКОВА
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Две пассажирки получили травмы при падении в общественном транспорте. Фото: МВД по Новосибирской области.Две пассажирки получили травмы при падении в общественном транспорте. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В городе за выходные произошло сразу две аварии, в которых пострадали пассажиры автобусов.

— Так первый случай произошел 26 января в 11 часов на проспекте Дзержинского. Водитель автобуса НЕФАЗ, ехавшего по маршруту №30, со стороны улицы Красина в сторону Кошурникова, во время движения допустил падение пассажирки в салоне автобуса. В результате ДТП 78-летняя женщина получила ушибленную рану головы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Похожая авария произошла на следующий день, 27 января в 11:44 на улице Станиславского. Там водитель автобуса НЕФАЗ, ехавшего по маршруту №14, отъезжая от остановки «ПКиО им. Кирова» в сторону улицы Пархоменко, допустил падение пассажирки в салоне. 58-летняя женщина получила сотрясение головного мозга.

— По данным ДТП полицией проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествий, — добавили в ведомстве.

По случаям травмирования пассажиров проводится проверка. Фото: МВД по Новосибирской области.

По случаям травмирования пассажиров проводится проверка. Фото: МВД по Новосибирской области.

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