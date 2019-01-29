Сотрясение мозга и ушиб головы: две пассажирки покалечились в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 04:46 2019-01-29T04:46:37+03:00

Две пассажирки получили травмы при падении в общественном транспорте. Фото: МВД по Новосибирской области.

Изменить размер текста: A A

В городе за выходные произошло сразу две аварии, в которых пострадали пассажиры автобусов.

— Так первый случай произошел 26 января в 11 часов на проспекте Дзержинского. Водитель автобуса НЕФАЗ, ехавшего по маршруту №30, со стороны улицы Красина в сторону Кошурникова, во время движения допустил падение пассажирки в салоне автобуса. В результате ДТП 78-летняя женщина получила ушибленную рану головы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Похожая авария произошла на следующий день, 27 января в 11:44 на улице Станиславского. Там водитель автобуса НЕФАЗ, ехавшего по маршруту №14, отъезжая от остановки «ПКиО им. Кирова» в сторону улицы Пархоменко, допустил падение пассажирки в салоне. 58-летняя женщина получила сотрясение головного мозга.

— По данным ДТП полицией проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествий, — добавили в ведомстве.