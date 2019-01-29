2019-01-29T03:50:43+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 29 января морозы постепенно усиливаются

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 29 января
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня в городе будет холодно до минус 20-22 градусов.Сегодня в городе будет холодно до минус 20-22 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в городе будет морозно до минус 22 градусов, на дорогах гололед, возможен снег.

— Во вторник, 29 января в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 18-20 градусов, к ночи похолодает до минус 26-28 градусов, в пригороде до минус 33 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков. Местами изморозь, дым, на дорогах гололед. Дневная температура составит минус 17-22 градусов, ночная опустится до минус 25-30 градусов, при прояснениях до минус 35 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег. Днем будет умеренно морозно до минус 18 градусов, к ночи морозы усилятся до минус 20 градусов. К концу недели ожидается еще большее понижение температуры до максимальных минус 34 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жить можно: средние зарплаты новосибирцев поднялись до 34,5 тысяч рублей
Сотрясение мозга и ушиб головы: две пассажирки покалечились в общественном транспорте
Нос сломан, но виноватых нет: за то, что юная супермодель пострадала на физкультуре в Новосибирске, никого не накажут
Мать года: ради лайков блогерша закинула ребенка в багажник
Новый друг съел паспорт дальнобойщика: пес по кличке Ярик устроил небольшой беспредел в грузовике
«Я практически разделась»: звезда тверка устроила скандальные танцы на глазах у подростков
«Как кошки подрали»: стилист из барбершопа побрил клиенту голову до крови
По дороге из Питера: родственники ищут пропавшего на машине 32-летнего новосибирца
«Речь идет об информационной атаке»: в Новосибирске полицейские проверили все «заминированные» объекты
Спасение за 5 минут: двухлетний ребенок оказался заперт в машине в мороз