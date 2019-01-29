Погода на день в Новосибирске: 29 января морозы постепенно усиливаются

СЕГОДНЯ 03:50 2019-01-29T03:50:43+03:00

Сегодня в городе будет холодно до минус 20-22 градусов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сегодня в городе будет морозно до минус 22 градусов, на дорогах гололед, возможен снег.

— Во вторник, 29 января в Новосибирске ожидается небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 18-20 градусов, к ночи похолодает до минус 26-28 градусов, в пригороде до минус 33 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет небольшая облачность, без осадков. Местами изморозь, дым, на дорогах гололед. Дневная температура составит минус 17-22 градусов, ночная опустится до минус 25-30 градусов, при прояснениях до минус 35 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег. Днем будет умеренно морозно до минус 18 градусов, к ночи морозы усилятся до минус 20 градусов. К концу недели ожидается еще большее понижение температуры до максимальных минус 34 градусов.