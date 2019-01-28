2019-01-28T21:00:32+03:00
Происшествия

Нос сломан, но виноватых нет: за то, что юная супермодель пострадала на физкультуре в Новосибирске, никого не накажут

Полицейские отказались возбуждать дело в отношении школы и учителя физкультуры
Татьяна СОЛОВОВА
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В Катю на уроке физкультуры прилетел мяч. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.В Катю на уроке физкультуры прилетел мяч. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.
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ЧП в новосибирской школе №128 произошло еще два месяца назад, 14 ноября 2018 года: именно тогда первокласснице Кате Турсуковой, которая считается одной из самых красивых девочек страны (именно она завоевала титул «Детская супермодель России»), сломали нос. На уроке физкультуры, как рассказала сама Катя, в нее прилетел мяч.

В истории начала разбираться полиция: правоохранители начали проверку. Но, увы, они завершилась совсем не так, как рассчитывали родные пострадавшей девочки:

Учитель вместе того, чтобы сразу отвести девочку в медпукт, усадили Катю на лавочку. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.

Учитель вместе того, чтобы сразу отвести девочку в медпукт, усадили Катю на лавочку. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.

- Нам отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, - возмущается Ирина Турсукова, мама девочки. - Как нет состава преступления, если мой ребенок в течение 45 дней лечился и не ходил в школу? Да и врач уже по нашей просьбе выписала Катю из больницы, хотя под глазами у нее до сих пор синяки.

Однако Турсуковы отсупать не намерены: им теперь предстоит добиться отмены решения полицейских об отказе в возбуждении уголовного дела.

Врачи диагностировали у Кати перелом носа. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.

Врачи диагностировали у Кати перелом носа. Фото: предоставлено Ириной ТУРСУКОВОЙ.

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