Мать года: ради лайков блогерша закинула ребенка в багажник

СЕГОДНЯ 19:44 2019-01-28T19:45:05+03:00

Ведущую Василину Катаеву раскритиковали в Интернете за то, как она разыграла сына

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Василина Катаева – новосибирская телеведущая, в «Инстаграме» которой более миллиона подписчиков. Она недавно развелась, но старается не унывать и снимает вместе со своим сыном-семиклассником веселые ролики. Правда, ее видео под названием «Пранканула сына» не рассмешило, а разозлило многих подписчиков.

В скандальном ролике Василина попросила сына помочь достать вещи из багажника, а потом закрыла там его и села за руль. Следующая сцена: Василина смеется за рулем, а ее сын выбирается в салон из багажника и говорит:

- Это не смешно!

Мнения подписчиков по поводу этого видео разделились:

- Саше с такой мамой повезло, мне бы такую, с юмором, - пишут одни.

- Такие милые и очень дружеские отношения с сыном, счастья вам, - желают другие.

- Классные. Хорошо, когда мама с сыном на одной волне, - уверены третьи.

Но нашлись и те, кто жестко раскритиковал Василину:

- Бедный ребёнок, - переживают они. – Ненормальная мама.

- Мать - беспредельщица! А ведь скоро сын вырастет, и припомнит шуточки, - считают другие.

- Очень смешно, - иронизируют третьи. - В следующий раз под машину толкните, а мы посмеёмся.

Сначала Василина пыталась отвечать хейтерам спокойно: «Ни один Сашок не пострадал», «Если вам не нравится мой юмор, почему вы вообще на меня подписаны?». А потом не выдержала и написала гневный комментарий:

- С чего вы вообще взяли, что мнение людей, которые ничего из себя не представляют, должны что-то значить на этой страничке? Сначала станьте хоть кем-то, потом уже давайте советы и высказывайте мнение! А то только людям в их колхозе интернет провели, они тут же бегут мнение высказывать своё! – резко ответила всем злопыхателям ведущая. - Для сына я авторитет, я его родила и воспитываю! По этой причине, я могу давать ему советы, а вы мне кто? Кто сказал, что вы меня любите и даёте советы из любви! Открою вам тайну, но многие просто завидуют и дают свои советы, чтобы я была хуже их, ничего не добилась в жизни, так же как они! У многих цель повысить свою самооценку за счёт меня! Так что давайте будем оставлять своё мнение, когда вас будут о нем спрашивать.