Новый друг съел паспорт дальнобойщика: пес по кличке Ярик устроил небольшой беспредел в грузовике

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-28T15:26:20+03:00

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Теперь Ярик живет дома в Челябинске, а еще месяц назад он коротал время в новосибирском приюте для животных «Кошкино Лукошко». Песика приметил проезжавший через наш город дальнобойщик, житель Челябинска, Дмитрий Чуфаров прямо перед Новым годом забрал Ярика с собой. Почти месяц пес колесил с «напарником» по стране и вот наконец-то добрался до дома.

— Дома Ярик веселье наводит, жена в восторге, говорит, не отдам никому. Дочка тоже рада, хотя побаивается, — рассказывает о приезде собаки Дмитрий.

В дороге у путешественников случился, правда, один неловкий момент. Во время одной из стоянок Ярик разгрыз паспорт своего хозяина.

— Он его стащил из не самого доступного места, пока я отходил, — рассказал Дмитрий. На нового друга он не в обиде — хорошо, что страховку и права на машину не тронул.