«Я практически разделась»: звезда тверка устроила скандальные танцы на глазах у подростков

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-28T13:42:00+03:00

В танцевальном лагере девушка показала тверк в спадающем с груди топе и коротеньких шортах

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Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина любит подразнить поклонников откровенными нарядами и соблазнительными танцами. Но в этот раз, кажется, девушка переплюнула саму себя: на свое выступление в танцевальном лагере вышла в коротеньких шортах и топе, который того и гляди мог спасть с груди. И это при том, что все происходило на глазах у подростков.

- Мягко говоря, на этом выходе я практически «разделась» (образно). Впервые за долгое время. Я была максимально расслаблена и позволила себе танцевать то, что хочу. То, как хочу и чувствую в данную секунду. Без акцента на трюки, и я счастлива от этого. Танец - моя медитация, в тот момент это было именно так, - прокомментировала видео Елена.

Пикантная деталь, как топ сползал с груди танцовщицы, не осталась незамеченной ее поклонниками.

- Чтобы такую жаришку танцевать, лучше топы с бретельками, - корректно советуют девушке одни.

- Топ спадал или так надо было? – напрямую спрашивают другие.

- Шальные танцы, - юморят третьи.

Но есть и те, кто откровенно критикуют сибирячку:

- Верная девушка никогда на публике такое не исполнит, - уверены они.