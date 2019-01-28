«Как кошки подрали»: стилист из барбершопа побрил клиенту голову до крови
Возмущенный сибиряк поделился фотографиями своего неудачного похода в барбершоп «CHIEF Master Barbershop». Голова у мужчины усеяна царапинами, а сам он вспоминает поход к мастеру недобрым словом:
— Такого последствия от визита в барбершоп у меня еще не было. «Специалист» предложил после стрижки машинкой, все выровнять специальной электрической машинкой, дабы придать гладкость поверхности кожи, — вспоминает визит сибиряк. — Процедура по ощущениям была достаточно болезненной, но так как на половине ее не остановишь, пришлось терпеть до ее окончания. Голова болела весь вечер и, придя домой, я понял почему была боль как во время «стрижки», так и после нее. Вся голова была в порезах.
Свои раны мужчина продемонстрировал на сайте отзывов «Фламп», чем вызвал шок у пользователей. В комментариях новосибирцы стали гадать, какого эффекта и чем пытался добиться мастер:
— Как будто скальп пытались снять.
— Как кошки подрали.
— Сначала хотел написать, что как комбайн прошелся, а когда присмотрелся, думаю, все же плуг.
— Так, наверно, забривали в рекруты на 25 лет в позапрошлом веке ... Топором что ли брили?
— Это называется «наголо». Обычно в салоне 200 рублей берут, а тут еще и пошкрябали, чтоб уж совсем до мясца! Жесть конечно!
— Пытались трепанацию сделать? Инструмент не тот, видимо.
Специалисты барбершопа также ответили своему возмущенному клиенту, подчеркнув, что тот сам решил терпеть боль.
— Приносим вам самые искренние извинения за инцидент в нашем заведении и надеемся, что царапины быстро заживут, не доставив вам сильного дискомфорта. Причиной послужила неисправность шейвера, а именно дефект сеточки, они часто приходят в негодность в процессе работы. Мы признаем, что мастер не увидел дефект сеточки, но хотим отметить, что, несмотря на болезненные ощущения, вы настояли на продолжении процедуры, — ответили в «CHIEF Master Barbershop».
В барбершопе добавили, что в качестве извинения готовы обслуживать мужчину полгода бесплатно. На это предложение возмущенный клиент в ответ ничего не написал.