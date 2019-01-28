По дороге из Питера: родственники ищут пропавшего на машине 32-летнего новосибирца
Родственники ищут пропавшего по дороге из Питера новосибирца. О нем ничего не известно уже три дня.
— Пропал житель Новосибирска 32-летний Максим Георгиевич Астахов. 23 января он выехал на своей машине черный Subaru Legacy b4 госномер Е038ВН154 с Санкт-Петербурга до Новосибирска и пропал, когда проезжал Омск. С 25 января он не выходит на связь, — рассказала «КП» — Новосибирск его девушка Дарья.
Она добавила, что сегодня родственники Максима написали заявление о его пропаже в полицию, также обратились в поисков-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Знающих что-либо о местонахождении Максима Астахова, просим сообщить по телефонам 8-905-936-71-76, 8-920-754-63-93, 8-952-911-08-70.
Молодой человек ехал на "Субару" из Питера домой в Новосибирск. Фото: родственников.