По дороге из Питера: родственники ищут пропавшего на машине 32-летнего новосибирца

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-28T12:40:44+03:00

Новосибирец Максим Астахов выехал на машине из Санкт-Петербурга и теперь не выходит на связь

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Родственники ищут пропавшего по дороге из Питера новосибирца. О нем ничего не известно уже три дня.

— Пропал житель Новосибирска 32-летний Максим Георгиевич Астахов. 23 января он выехал на своей машине черный Subaru Legacy b4 госномер Е038ВН154 с Санкт-Петербурга до Новосибирска и пропал, когда проезжал Омск. С 25 января он не выходит на связь, — рассказала «КП» — Новосибирск его девушка Дарья.

Она добавила, что сегодня родственники Максима написали заявление о его пропаже в полицию, также обратились в поисков-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Знающих что-либо о местонахождении Максима Астахова, просим сообщить по телефонам 8-905-936-71-76, 8-920-754-63-93, 8-952-911-08-70.