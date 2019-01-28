2019-01-28T13:15:45+03:00
Происшествия

«Речь идет об информационной атаке»: в Новосибирске полицейские проверили все «заминированные» объекты

И не нашли ни одного взрывного устройства, личности интернет-террористов пока тоже не установлены
Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске эвакуироваили тысячи людей из десятков зданий. Фото предоставлено Надеждой Семеновой.В Новосибирске эвакуироваили тысячи людей из десятков зданий. Фото предоставлено Надеждой Семеновой.
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В Новосибирске полицейские проверили все «заминированные» объекты.

— Факты «минирования» зданий в Новосибирской области не подтвердились, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Он же добавил, что речь идет об информационной атаке. Письма на электронные почты о взрывных устройствах получили сотни жителей Сибири: эвакуация в течение последних нескольких дней проводилась в том числе в Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Омске, Томске.

Ни в одном из городов не было найдено бомбы. При этом в комиссии по антитеррору обращают внимание, что несмотря на явное ложное минирование, эвакуация все равно необходима, никто не может рисковать жизнями людей.

«Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем», - неизвестные заявляют о взрывчатках в зданиях Новосибирска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

«Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем»: интернет-террористы подняли на уши полицию всей Сибири

По Новосибирску прокатилась волна лжеминирований, больше, чем из 20 зданий пришлось эвакуировать людей. Это школы, больницы, бизнес-центры, администрации. Сотрудники этих зданий получили послание на электронную почту. Текст почти один и тот же, вот пример одной из угроз:

- Хотим сообщить, что в вашем здании взрывное устройство, - говорится в письме. - А также в ряде других аналогичных объектах по всему городу. Времени совсем немного, поэтому советуем торопиться эвакуироваться. Не повторяйте ошибку магнитогорцев, хотя мы их предупреждали... Хорошо подумайте, прежде, чем игнорировать сообщение, возможно, этим вы спасете жизни. Послание службам. Обыщите все аналогичные школы. Мы все фиксируем. Потом либо шапки полетят, либо население вас загрызет за игнорирование (подробнее).

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