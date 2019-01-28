Спасение за 5 минут: двухлетний ребенок оказался заперт в машине в мороз
Инцидент произошел в воскресенье, 28 января в Советском районе Новосибирска.
— Очередной случай с ребенком, оказавшимся запертым в заблокированном салоне автомобиля, произошел вчера вечером. В 17:33 в Советском районе на улице Тружеников женщина захлопнула дверь иномарки, а дочка 2016 года рождения оказалась заперта внутри машины, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Спасатели приехали на место и в течении 5 минут разблокировали двери автомобиля.
— После ребенок был передан матери, в медицинской помощи девочка не нуждается, — добавили в ведомстве.
Спасатели напоминают родителям, что выходя из машины, необходимо убедиться, что ключи не остались в замке зажигания, а ребенок уже выведен из салона.
Двухлетний ребенок оказался заперт в машине..