2019-01-28T10:49:00+03:00
Общество

Спасение за 5 минут: двухлетний ребенок оказался заперт в машине в мороз

Девочка была передана матери и в медпомощи не нуждается
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео: МАСС.Стоп-кадр с видео: МАСС.
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Инцидент произошел в воскресенье, 28 января в Советском районе Новосибирска.

— Очередной случай с ребенком, оказавшимся запертым в заблокированном салоне автомобиля, произошел вчера вечером. В 17:33 в Советском районе на улице Тружеников женщина захлопнула дверь иномарки, а дочка 2016 года рождения оказалась заперта внутри машины, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели приехали на место и в течении 5 минут разблокировали двери автомобиля.

— После ребенок был передан матери, в медицинской помощи девочка не нуждается, — добавили в ведомстве.

Спасатели напоминают родителям, что выходя из машины, необходимо убедиться, что ключи не остались в замке зажигания, а ребенок уже выведен из салона.

Двухлетний ребенок оказался заперт в машине..

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