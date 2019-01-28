Просят сохранять спокойствие: комиссия по антитеррору проверяет сообщения о массовых минированиях в Новосибирской области
Антитеррористическая комиссия прокомментировала ситуацию с массовыми сообщениями о минированиях больниц, школ и торговых центров в городе и области сегодня, 28 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.
— Сообщения о минировании поступают на электронные почты организаций, где тут же проводится экстренная эвакуация людей из зданий. Спецслужбы обследуют здания, в настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — рассказали в аппарате областной АТК.
Напомним, в понедельник утром в десятках больниц, школ, банках, отделениях почты и торговых и бизнес-центров в городе и по области, были экстренно эвакуированы люди из-за сообщений о заложенных в зданиях бомбах. Также сообщения с угрозами о минировании получили и администрации в Новосибирской области.
Антитеррористическая комиссия просит новосибирцев сохранять спокойствие. Ситуация держится на контроле председателя антитеррористической комиссии региона, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.