2019-01-28T09:17:17+03:00
Общество

Перевела деньги на счета мужа: в Новосибирске бухгалтер обокрала детский сад на 3,4 миллиона рублей

Бухгалтер детского сада в Новосибирске завышала себе зарплату, а деньги переводила на счета своего мужа
Надежда ЯРКОВА
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Бухгалтер украла за год у детского сада больше 3,4 миллионов рублей.Бухгалтер украла за год у детского сада больше 3,4 миллионов рублей.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Главный бухгалтер «Детского сада № 500», пользуясь служебным положением, украла почти 3,4 миллионов рублей, чтобы решить свои финансовые проблемы.

— По версии следствия, с 18 января 2016 года по 27 декабря 2017 года, главный бухгалтер детского сада, злоупотребляя доверием директора и используя ее электронную подпись, подделала электронные документы, в которых завысила размер своей зарплаты, а также другие платежные документы о перечислении денег со счета детского сада на банковские счета своего мужа. Остальные деньги она перевела на счета чтобы погасить свои долги по исполнительным производствам и оплате штрафов, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Таким образом, бухгалтер украла принадлежащие детскому саду почти 3,4 миллионов рублей. Материальный ущерб детскому саду она не возместила.

В ведомстве отметили, что уголовное дело расследовали следователи регионального УФСБ России.

— 33 - летней женщине предъявлено обвинение по статье — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, — добавили в прокуратуре. — Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

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